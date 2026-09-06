“No Senado, a regularização fundiária será prioridade”, afirma Sílvia Cristina

A candidata ao senado Sílvia Cristina, assegurou que a defesa da regularização fundiária em Rondônia será uma prioridade em seu futuro mandato.

“É preciso garantir a regularização fundiária, pois quem é dono de fato e de direito do seu lote, vai poder desenvolver muito mais a sua propriedade. Do jeito que está, é ruim para o produtor, que não tem a segurança jurídica e nem pode acessar programas oficiais de crédito”, disse Sílvia, que participou nesta sexta-feira (04) de um grande evento do candidato à reeleição a deputado estadual, Pedro Fernandes, em Ariquemes.

Como deputada federal, ela sempre se posicionou em defesa dos produtores rurais, pela regularização fundiária e contra os embargos ambientais por parte do Ibama, além de alertar para a necessidade de recuperação de áreas degradadas.