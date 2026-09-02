Ederson Deiró apresenta candidatura à Câmara Federal com foco no fortalecimento dos municípios de RO

A eleição de 2026 em Rondônia terá a disputa pelas oito vagas do Estado na Câmara dos Deputados. Entre os candidatos está Ederson Deiró, do Republicanos, que concorre ao cargo de deputado federal com propostas voltadas ao fortalecimento dos municípios e ao desenvolvimento de Rondônia.

Servidor público federal e formado em Direito, Ederson Deiró afirma que sua candidatura foi construída a partir da experiência profissional e da relação com diferentes regiões do Estado, especialmente com os municípios do interior.

Entre as áreas apontadas como prioritárias estão saúde, infraestrutura, educação e geração de emprego e renda. O candidato também defende a ampliação de investimentos e a busca por recursos federais destinados aos municípios rondonienses.

Na área de infraestrutura, Deiró destaca a necessidade de investimentos em rodovias e em outras estruturas consideradas importantes para o deslocamento da população e para o desenvolvimento econômico do Estado.

Outro ponto apresentado pelo candidato é a defesa de um mandato pautado pelo diálogo com gestores municipais, representantes políticos e diferentes setores da sociedade. Ele também afirma que pretende acompanhar a aplicação e a destinação dos recursos públicos.

Natural do Cone Sul de Rondônia, Ederson Deiró busca ampliar sua presença em diferentes regiões do Estado durante a campanha e apresentar suas propostas aos eleitores rondonienses.

Ederson Deiró é candidato a deputado federal pelo Republicanos.