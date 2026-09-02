Furia apresenta propostas para saúde, segurança e regularização fundiária durante debate da Rema TV

O candidato a governador Adailton Furia (PSD), da coligação “Gente que Gosta de Gente”, apresentou propostas para saúde, educação, segurança pública, agricultura, infraestrutura e regularização fundiária durante o debate promovido pela Rema TV, nesta terça-feira (1º).

Ao longo do programa, Furia também destacou a experiência acumulada nos dois mandatos à frente da Prefeitura de Cacoal e citou resultados da gestão como referência para as propostas que pretende levar ao Governo de Rondônia.

Um dos principais temas abordados pelo candidato foi a regularização fundiária, que classificou como um dos problemas críticos de Rondônia. Furia destacou que a situação afeta tanto o perímetro urbano quanto as áreas rurais de diversos municípios e citou bairros da capital, como Mariana, Costa e Silva e Cohab, que ainda enfrentam problemas relacionados à regularização.

“Temos um problema crítico no Estado de Rondônia, que é a regularização fundiária. A regularização fundiária tem impactado o perímetro urbano e vários bairros de vários municípios, inclusive aqui na capital do nosso Estado, a exemplo do Bairro Mariana, Costa e Silva, Cohab e outros bairros que não foram regularizados”, afirmou.

Furia também chamou atenção para a situação das áreas rurais e das terras da União, que, segundo ele, enfrentam embargos relacionados a multas ambientais e outras restrições. O candidato citou ainda os distritos de diferentes municípios que permanecem sem regularização.

Como exemplo de uma experiência realizada durante sua gestão em Cacoal, Furia citou o Bairro Vitória, onde foi utilizado um novo instrumento de regularização fundiária urbana para avançar na solução do problema e transformar a realidade da localidade.

“Lá na cidade de Cacoal, pegamos o Bairro Vitória, usamos o novo instrumento, que é a Lei de Regularização Fundiária Urbana, e mudamos a realidade daquela localidade”, disse.

Na segurança pública, o candidato apontou a defasagem do efetivo das forças policiais como um dos principais desafios do Estado e defendeu a valorização dos profissionais, incluindo a discussão sobre a questão salarial. Para Furia, o fortalecimento da segurança passa pela recomposição dos quadros e pela melhoria das condições oferecidas aos agentes.

Na saúde, área que recebeu destaque durante sua administração em Cacoal, Furia defendeu o fortalecimento da estrutura de atendimento e a ampliação dos serviços no interior. A proposta busca reduzir a necessidade de deslocamento dos moradores para outras cidades em busca de atendimento.

Ao tratar da infraestrutura, o candidato destacou a necessidade de melhorar as estradas estaduais para garantir mais segurança no transporte e melhores condições para o escoamento da produção. A medida, segundo Furia, também é importante para fortalecer a atividade agrícola e a economia dos municípios.

Na educação, Furia citou resultados alcançados durante sua gestão em Cacoal. O município recebeu o Selo Ouro de Educação do Ministério da Educação e foi apontado pelo Índice de Progresso Social (IPS-Brasil) como a melhor cidade de Rondônia para se viver, indicador que considera aspectos relacionados à qualidade de vida e ao bem-estar da população.

Eleito prefeito de Cacoal em 2020, durante a pandemia da Covid-19, com 60% dos votos, Furia foi reeleito em 2024 com quase 90% dos votos. Durante o debate, o candidato afirmou que os eleitores podem buscar diretamente com os moradores do município informações sobre sua trajetória e sua forma de administrar.

“Busquem, junto a moradores de Cacoal, informações sobre mim, sobre minha forma de administrar e sobre minha competência como gestor. Não vão acreditar em conversas de adversários ou em fake news. Prefiram informações da melhor fonte: os moradores de Cacoal”, afirmou.

Ao longo do debate, Furia também respondeu aos questionamentos dos demais candidatos e sustentou suas posições nos momentos de maior confronto. Ao encerrar sua participação, destacou a importância de apresentar propostas, planejamento e capacidade de execução para enfrentar os desafios do Estado.

“Quem está preparado não precisa fugir do debate, nem se esconder atrás de discursos vazios. É preciso ter coragem para defender propostas, assumir posições e apresentar ao eleitor um projeto capaz de transformar a realidade. O eleitor quer propostas, planejamento e liderança. Quero mostrar que estou preparado para transformar compromissos em ações e enfrentar os desafios que a população espera ver resolvidos”, afirmou.