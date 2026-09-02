Facebook Instagram
quarta-feira, 02 de setembro de 2026.

PEC 47 é aprovada na CCJ e Sílvia Cristina é única deputada de Rondônia presente

A admissibilidade da PEC 47 foi aprovada na Comissão de Constituição Justiça e de Cidadania (CCJ), da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (01) e Sílvia Cristina foi a única deputada de Rondônia presente à votação. Com o voto de Sílvia, a matéria foi aprovada por unanimidade.

Mesmo enfrentando uma dura campanha ao Senado, ela cumpriu seu compromisso com os servidores públicos e foi a Brasília, se mobilizando para que a PEC fosse pautada e o relatório do deputado Acácio Favacho, pela admissibilidade da matéria, fosse aprovado na CCJ.

“’Estou no meio de uma campanha eleitoral, mas continuo deputada federal, com compromisso e responsabilidade em defender o que acredito ser o correto e justo. Essa PEC 47 é uma necessidade, para fazer justiça com quem dedicou a vida na construção de Rondônia. É mais um passo e vamos lutar agora para que seja enviada ao plenário e aprovada, em duas votações”, afirmou.

Sílvia Cristina fez discursos em plenário, lutou pela inclusão da matéria na pauta da CCJ, articulou apoio com outros parlamentares e buscou a presidência da Casa, solicitando celeridade na tramitação da PEC 47.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!