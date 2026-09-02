PEC da Transposição é aprovada na CCJ da Câmara, após senador Bagattoli trabalhar por urgência da pauta

A PEC 47/2023, que trata da transposição dos servidores do ex-território de Rondônia, foi finalmente aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.

A inclusão e aprovação da pauta na CCJ teve grande articulação do senador Jaime Bagattoli (PL), um dos responsáveis pelo desarquivamento e aprovação da PEC no Senado Federal.

“É um dia histórico. Essa PEC chega para corrigir uma injustiça histórica praticada contra os servidores que ajudaram a construir o que hoje é o nosso Estado de Rondônia. Tenho a honra de ter contribuído para o desarquivamento dela ainda no Senado e pela aprovação unânime dela na Casa. Agora, espero que o mesmo aconteça na Câmara e que os servidores e suas famílias tenham o devido reconhecimento”, declarou o senador na CCJ

Desde a primeira metade deste ano, Bagattoli vinha cobrando do presidente da Câmara, Hugo Motta, o início imediato da tramitação da PEC, destacando o parecer do relator, o deputado federal Acácio Favacho (AP).

Logo que assumiu o mandato, Bagattoli foi um dos senadores que assinou o desarquivamento da PEC 07/2018 em março de 2023 e lutou para que ela fosse aprovada por unanimidade, a fim de garantir que ela chegasse fortalecida na Câmara dos Deputados.

A proposta agora segue tramitação especial na Câmara até a apreciação em Plenário.