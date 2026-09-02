Wiveslando Neiva percorre ruas de Vilhena e destaca proximidade com a população

O candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) tem percorrido as ruas de Vilhena ao lado de apoiadores, fortalecendo o contato direto com moradores e comerciantes do município. Durante as caminhadas, ele tem apresentado suas propostas e conversado com a população sobre o projeto político que pretende desenvolver em Rondônia.

Durante os encontros, Wiveslando destacou a importância de estar nas ruas e ouvir de perto as demandas da população de Vilhena. Segundo ele, a caminhada permite conhecer melhor a realidade de quem vive e trabalha no município. “Estar aqui, caminhando pelas ruas de Vilhena, conversando com as pessoas e ouvindo o que cada cidadão tem a dizer é muito importante. É dessa forma, perto da população, que queremos construir um projeto que represente de verdade os interesses de Rondônia”, disse Wiveslando Neiva.

O candidato também ressaltou que o contato com a população é uma oportunidade para explicar seu projeto para a Assembleia Legislativa e, ao mesmo tempo, apresentar a proposta de seu pai, Ezequiel Neiva, candidato a deputado federal. “Estamos mostrando às pessoas o nosso projeto para deputado estadual e também falando do trabalho que o Ezequiel Neiva pretende levar para Brasília como deputado federal. Queremos uma atuação conjunta, com força para buscar recursos e investimentos para os municípios e para melhorar a vida das famílias rondonienses”, frisou.

Wiveslando Neiva também avaliou positivamente a receptividade encontrada durante as caminhadas. De acordo com o candidato, o diálogo com comerciantes e moradores tem demonstrado uma boa aceitação ao projeto. “Tem sido muito gratificante chegar aos comércios, conversar com os trabalhadores e receber o carinho das pessoas. A receptividade que estamos encontrando mostra que a população quer participar, ouvir nossas propostas e conhecer quem está disposto a trabalhar por Rondônia”, afirmou.

A agenda de Wiveslando Neiva tem sido intensificada em diferentes municípios do Cone Sul de Rondônia. As caminhadas fazem parte da estratégia de manter uma presença próxima da população, ampliando o diálogo e apresentando suas propostas diretamente aos eleitores. “Vamos continuar caminhando, conversando e ouvindo as pessoas. Mais do que pedir apoio, queremos construir uma relação de confiança com cada cidadão. A aceitação que estamos recebendo nos motiva ainda mais a seguir levando nossa mensagem e apresentando esse projeto para o futuro de Rondônia”, encerrou.