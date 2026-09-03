SEM BAIRRISMO: vereadores de Vilhena revelam apoios e priorizam candidatos de outras cidades de RO; veja justificativas

Os vereadores de Vilhena começam a tornar públicos seus posicionamentos para as eleições de 2026, especialmente nas disputas para deputado estadual e federal.

Embora o município de Vilhena e também dos que formam região do Cone Sul rondoniense tenham candidatos próprios, parte dos parlamentares declarou apoio a nomes de outras regiões.

Vilhena, por exemplo, tem 11 candidatos ao cargo de deputado estadual e 7 candidatos a Federal, conforme reportagem divulgada pelo Extra de Rondônia (leia mais AQUI).

A reportagem do Extra de Rondônia procurou todos os vereadores, mas alguns não responderam. Várias manifestações já foram feitas publicamente pelas redes sociais, enquanto outras foram confirmadas diretamente à reportagem.

Entre as justificativas dos vereadores que responderam às mensagem estão afinidade política, parcerias e atendimento de demandas do município por meio de emendas e outras ações. Vejamos abaixo (por ordem alfabética)

AMANDA AREVAL

A vereadora Amanda Areval (Republicanos) declarou apoio a Noeli Deiró, de Cacoal, para deputada estadual, e Thiago Flores, de Ariquemes, para deputado federal.

Ao Extra de Rondônia, Amanda afirmou que sua decisão está relacionada à parceria construída com o grupo de Cirone Deiró, que, segundo ela, atendeu diversas demandas e destinou milhões de reais em emendas para Vilhena.

Ela disse ainda que não encontrou entre os candidatos da região uma parceria semelhante.

ANDERSON MOTORISTA

O vereador Anderson Kozowski “Motorista” (Podemos) apoia Edevaldo Neves, de Porto Velho, para deputado estadual, e Jaime Gazola, também da capital, para deputado federal.

Ao site, Anderson afirmou que Edevaldo já atendeu demandas apresentadas por ele antes mesmo de assumir o mandato, incluindo um veículo para a Casa de Apoio de Vilhena em Porto Velho e uma van para transporte de pacientes. Já como vereador, afirma ter conseguido outros recursos, entre eles R$ 130 mil para móveis da Casa de Apoio.

Sobre Jaime Gazola, Anderson destacou sua trajetória na área da saúde e a afinidade política. O vereador também defendeu que deputados estaduais devem atuar em todo o Estado, e não apenas em suas regiões de origem.

DEIVESON “GELA GOELA”

A reportagem procurou ainda o vereador Deiveson “Gela” (Podemos) para saber os candidatos apoia nas eleições de 2026.

Até o fechamento desta matéria, Gela Goela não respondeu às mensagens nem atendeu às ligações da reportagem do Extra de Rondônia. Mas, através das redes sociais, ele divulgou seus candidatos: Jean Mendonça, deputado estadual, de Pimenta Bueno, e Jaime Gazola, a Federal, de Porto Velho.

Dr CELSO MACHADO

O presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Dr. Celso Machado (PL), declarou apoio a Ezequiel Neiva para deputado federal e Wiveslando Neiva para deputado estadual, ambos de Cerejeiras.

Ao site, ele justificou a escolha pela afinidade política e pelo trabalho dos candidatos em favor de Vilhena e da região.

ELITON COSTA

O vereador Eliton Costa (Republicanos) é candidato a deputado estadual nas eleições de 2026. Para a disputa de deputado federal, ele declarou apoio à reeleição de Maurício Carvalho, seu correligionário, que tem domicilio eleitoral a cidade de Porto Velho.

Ele afirmou que a manifestação segue a mesma linha partidária, já que os dois integram o partido Republicanos.

JANDER ROCHA

O vereador Jander Rocha de Oliveira (Podemos) declarou apoio a Laércio Torres, de Vilhena, para deputado estadual, e Joliane Fúria, de Cacoal, para deputada federal.

Ao site, ele justificou as escolhas pela afinidade política e afirmou que a falta de consenso entre os municípios do Cone Sul em torno de um nome para deputado federal pode novamente deixar a região sem representante na Câmara dos Deputados.

OZIANE GERMINIANO

A vereadora Oziane Germiniano (União) também está inserida no cenário eleitoral por meio de seu esposo, Wesley Germiniano, que é candidato a deputado estadual. Não foi possível apurar qual é o candidato a deputado federal que ela apoia.

PEDRINHO SANCHES

O vereador Pedrinho Sanches (Podemos) também conversou com o Extra de Rondônia e declarou apoio a Ezequiel Neiva, para deputado federal, e Wiveslando Neiva, para deputado estadual, ambos de Cerejeiras.

Segundo Pedrinho, a escolha considera o fato de os dois serem da região do Cone Sul e possuírem uma lista de serviços prestados ao município e à região.

ROSE BATISTA DA SAÚDE

A vereadora Rosilene Batista “da Saúde” (União) declarou apoio a Ezequiel Neiva para deputado federal e Wiveslando Neiva para deputado estadual, ambos de Cerejeiras.

Ao site, Rose afirmou que esses são seus apoios definidos no momento. Para o Governo de Rondônia, disse que ainda prefere aguardar antes de anunciar sua posição.

SAMIR ALI

O vereador Samir Ali (MDB) declarou apoio a Laerte Gomes, de Alvorada do Oeste, para deputado estadual e Lúcio Mosquini, de Ariquemes, para deputado federal.

Ao Extra de Rondônia, Samir citou a parceria política e recursos destinados ao município. Segundo ele, Mosquini contribuiu com projetos, equipamentos e apoio a associações, enquanto Laerte destinou três implementos agrícolas.

SILVANO PESSOA

O vereador Silvano Alves Pessoa (União) declarou apoio a Edevaldo Neves, de Porto Velho, para deputado estadual, e Maurício Carvalho, de Porto Velho, para Federal.

Ao site, Silvano destacou o trabalho de Edevaldo em Vilhena, especialmente com emendas destinadas à agricultura, agricultura familiar e associações rurais. Também afirmou que deputados estaduais não têm atuação limitada a uma determinada região.

WILSON TABALIPA

O vereador Wilson Deflon Tabalipa (PL) apoia Ribeiro do Sinpol, de Porto Velho, para deputado estadual, e Ezequiel Neiva, de Cerejeiras, para deputado federal.

Segundo Tabalipa, Ribeiro já ajudou Vilhena com um veículo para o Lar dos Idosos e em outras demandas da Polícia Civil.

Ao site, o vereador destacou sua ligação com a categoria, da qual é presidente da Associação da Polícia Civil, e afirmou que espera contar novamente com o deputado para atender demandas do município e destinar novas emendas.

ZÉ DUDA

O vereador José Francisco do Nascimento, o Zé Duda (Republicanos), declarou apoio a Ismael Crispin, de São Miguel do Guaporé, para deputado estadual, e Thiago Flores, de Ariquemes, para deputado federal.

Ao Extra de Rondônia, Zé Duda afirmou que os dois já atenderam pedidos apresentados por ele em benefício de Vilhena e fez questão de dizer que sua decisão não representa qualquer posicionamento contrário aos candidatos do Cone Sul.