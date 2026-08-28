Rondônia tem 435 candidatos nas eleições de 2026; veja nomes do Cone Sul

Rondônia tem 435 candidaturas registradas para as eleições de 2026, segundo dados do DivulgaCandContas, sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que reúne informações sobre os candidatos e os registros eleitorais.

A distribuição inclui 6 candidatos a governador, 6 a vice-governador, 10 ao Senado, 10 primeiros suplentes, 11 segundos suplentes, 132 deputados federais e 260 deputados estaduais (Confira todos os nomes AQUI.).

O levantamento chama atenção também para a participação política do Cone Sul de Rondônia, região formada pelos municípios de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Chupinguaia, Corumbiara, Cabixi e Pimenteiras do Oeste.

De acordo com o levantamento mencionado, 21 candidatos têm ligação com municípios do Cone Sul. A região, que possui aproximadamente 120 mil eleitores, tem Vilhena como principal colégio eleitoral, seguida por Colorado do Oeste e Cerejeiras.

CANDIDATOS DO CONE SUL

O DivulgaCandContas permite consultar o nome de urna, número, partido, ocupação, escolaridade, bens declarados, situação do registro e outros dados das candidaturas. Segundo o TRE-RO, as informações são atualizadas periodicamente pela Justiça Eleitoral.

Do Cone Sul, só constam no TRE candidatos aos cargos de deputado estadual e deputado federal. Veja quem são e a qual partido pertencem (por ordem alfabética):

DEPUTADO ESTADUAL

Alan Souza (PT)

Aparecido Donadoni (Republicanos)

Clerida do Carmozino (PSD)

Eliton Costa (Republicanos)

Fagner Peixoto (MDB)

Laércio Torres (Avante)

Luizinho Goebel (PL)

Paulo Mendes (União)

Professor Ribamar (PSD)

Rosangela Donadon (PRD)

Wesley Germiniano (PSD)

Wiveslando Neiva (PL)

DEPUTADO FEDERAL

Cleviane Moreira (Novo)

Dhonatan Pagani (Podemos)

Dra. Vera Paixão (Republicanos)

Ederson Deiró (Republicanos)

Ezequiel Neiva (PL)

Lucas Donadon (PRD)

Natan Donadon (União)

Nilton Maranhão (PDT)

Rosangela Cipriano (PSB)