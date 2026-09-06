Dr. Paulo Henrique amplia apoios e fortalece candidatura a deputado estadual em Rondônia

O ex-vereador Dr. Paulo Henrique, considerado um dos parlamentares mais combativos da legislatura 2020-2024 no município de Cacoal, vem recebendo constantes manifestações de apoio à sua candidatura ao cargo de deputado estadual.

Advogado e jornalista, Paulo Henrique iniciou uma intensa agenda de reuniões e visitas pelo Estado, com o objetivo de ouvir a população e apresentar suas propostas para representar Rondônia na Assembleia Legislativa.

Além de percorrer bairros e comunidades de Cacoal, o ex-vereador esteve nesta semana em Porto Velho, município onde viveu durante 20 anos e mantém importantes vínculos e amizades.

Durante o período em que exerceu o mandato de vereador, Paulo Henrique destacou-se pela atuação firme e combativa na defesa de projetos e demandas de interesse da população e dos municípios.

Agora, em sua caminhada rumo à Assembleia Legislativa de Rondônia, o candidato busca ampliar esse trabalho e conquistar o apoio de eleitores em diferentes regiões do Estado.