Facebook Instagram
segunda-feira, 07 de setembro de 2026.

VÍDEOS: temporal cancela programação de domingo no Festival de Praia em Pimenteiras

Entretanto, a organização informou que a praia permanece aberta e o público pode utilizar o espaço normalmente
Barracas danificadas / Foto: Divulgação

Um forte temporal registrado na madrugada deste domingo (6) provocou o cancelamento da programação no último dia do Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste.

Segundo informações dos organizadores, em razão das condições provocadas pela chuva, foram cancelados os shows e o atendimento das barracas previstos para este domingo.

O cancelamento, no entanto, é referente à programação oficial do evento. A praia permanece aberta ao público e as pessoas que estiverem no local podem continuar utilizando o espaço normalmente.

A decisão da organização foi tomada após o temporal atingir o município durante a madrugada. A medida busca preservar a segurança do público, trabalhadores e equipes envolvidas na realização do festival.

O Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste teve programação durante o fim de semana, reunindo moradores da região e visitantes às margens do rio Guaporé. (Assista aos vídeos abaixo).

 

 

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!