VÍDEOS: temporal cancela programação de domingo no Festival de Praia em Pimenteiras

Um forte temporal registrado na madrugada deste domingo (6) provocou o cancelamento da programação no último dia do Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste.

Segundo informações dos organizadores, em razão das condições provocadas pela chuva, foram cancelados os shows e o atendimento das barracas previstos para este domingo.

O cancelamento, no entanto, é referente à programação oficial do evento. A praia permanece aberta ao público e as pessoas que estiverem no local podem continuar utilizando o espaço normalmente.

A decisão da organização foi tomada após o temporal atingir o município durante a madrugada. A medida busca preservar a segurança do público, trabalhadores e equipes envolvidas na realização do festival.

O Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste teve programação durante o fim de semana, reunindo moradores da região e visitantes às margens do rio Guaporé. (Assista aos vídeos abaixo).