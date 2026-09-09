Hildon Chaves intensifica campanha no Cone Sul e na Zona da Mata

Depois de uma maratona de caminhadas em Porto Velho, o candidato ao Governo de Rondônia Hildon Chaves (UP) retomou a agenda de campanha pelo interior do estado. O roteiro começou na terça-feira (8), em Vilhena, no Cone Sul, e prosseguiu nesta quarta-feira (9), em Rolim de Moura, na Zona da Mata.

Em Vilhena, Hildon iniciou as atividades com uma reunião de apoiadores. Em seguida, visitou estabelecimentos comerciais da Avenida Major Amarante e concedeu entrevista ao jornalista Dimas Ferreira, do site Folha do Sul.

Durante a tarde, o candidato intensificou o corpo a corpo com comerciantes e moradores. À noite, participou de uma reunião na qual apresentou propostas para as áreas de segurança pública e saúde.

“Rondônia não pode servir de laboratório para experiências de gestão. Coloco minha experiência à disposição da população e peço que confie não apenas no que já fizemos, mas também no compromisso de realizar o que é necessário, com eficiência, rapidez e sem corrupção”, declarou Hildon.

AGENDA EM ROLIM DE MOURA

Nesta quarta-feira (9), Hildon iniciou a programação em Rolim de Moura com uma reunião na empresa Rolim Net. Depois, encontrou-se com o ex-governador Ivo Cassol, cuja família tem manifestado apoio à sua candidatura.

No decorrer do dia, Hildon percorre o comércio do município, concede entrevistas a emissoras de rádio e televisão e participa de reuniões com integrantes do Instituto Iran, pastores e empresários. A agenda será encerrada com uma visita à tradicional feira realizada nas noites de quarta-feira na cidade.