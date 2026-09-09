Pai de jovem envolvido em acidente que matou empresário afirma que houve tentativa de prestar auxílio imediato em Vilhena

O agricultor José Derli Câmara de Vargas, pai do jovem envolvido no acidente que matou o empresário Everton Chalito de Moura, conhecido como Geninho, e deixou gravemente ferida a esposa dele, Valdinéia Gonçalves de Lima, visitou a redação do Extra de Rondônia nesta quarta-feira (9) para apresentar esclarecimentos sobre as providências adotadas após a colisão.

Acompanhado do advogado Marcel de Oliveira Amorim, José Derli afirmou que a família de seu filho procurou, por meio da defesa, oferecer ajuda à mulher e aos familiares desde os primeiros dias após o acidente.

Segundo a defesa, a intenção era contribuir com despesas decorrentes do atendimento médico e com outras necessidades da família.

Segundo o advogado Marcel de Oliveira Amorim, no dia 31 de agosto houve contato com o representante jurídico da parte envolvida no acidente. Na ocasião, conforme a defesa, foi manifestada a disposição de custear a cirurgia e outras despesas médicas, hospitalares, medicamentos e tratamentos relacionados às lesões sofridas por Valdinéia.

Ainda, de acordo com a defesa, também foi oferecido apoio financeiro emergencial à família, incluindo despesas relacionadas à alimentação e à subsistência dos filhos menores.

No dia 1º de setembro, a intenção teria sido formalizada por meio de documento. A defesa afirma que os valores seriam caracterizados como auxílio emergencial e adiantamento para despesas decorrentes do acidente, incluindo custos médicos, hospitalares, eventual funeral, alimentação, moradia e subsistência.

José Derli e o advogado ressaltaram que a documentação dos pagamentos teria como objetivo identificar a finalidade de cada valor e evitar eventual duplicidade de despesas, e não dificultar o recebimento de ajuda pela família.

A defesa também afirma que a primeira proposta apresentada não teria sido aceita. Por isso, segundo o advogado, o fato de familiares terem iniciado uma campanha para arrecadar recursos não significa que tenha existido recusa da outra parte em prestar auxílio.

Durante a visita ao Extra de Rondônia, José Derli afirmou que não pretende discutir neste momento a responsabilidade pelo acidente. O objetivo, segundo ele e o advogado, é apresentar a versão da família sobre as providências tomadas após a colisão e esclarecer que houve tentativa de oferecer ajuda.

A defesa informou ainda que a disposição de auxiliar permanece e que despesas diretamente relacionadas às consequências do acidente poderão ser apresentadas e devidamente documentadas.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu no início da madrugada de sábado, 29 de agosto, no bairro 5º BEC, em Vilhena. Everton, de 38 anos, estava em uma motocicleta com Valdinéia quando o veículo foi atingido por uma Chevrolet S-10.

O Corpo de Bombeiros encaminhou as vítimas ao Hospital Regional. Everton não resistiu aos ferimentos e morreu. Valdinéia ficou internada em razão da gravidade das lesões e passou por cirurgia após sofrer uma fratura no fêmur (leia mais AQUI e AQUI).

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