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quarta-feira, 09 de setembro de 2026.

Pai de jovem envolvido em acidente que matou empresário afirma que houve tentativa de prestar auxílio imediato em Vilhena

José Derli Câmara esteve na redação do Extra de Rondônia acompanhado do seu advogado; leia nota de esclarecimento
Acidente tirou vida de Everton Chalito, de 38 anos / Foto: Divulgação

O agricultor José Derli Câmara de Vargas, pai do jovem envolvido no acidente que matou o empresário Everton Chalito de Moura, conhecido como Geninho, e deixou gravemente ferida a esposa dele, Valdinéia Gonçalves de Lima, visitou a redação do Extra de Rondônia nesta quarta-feira (9) para apresentar esclarecimentos sobre as providências adotadas após a colisão.

Acompanhado do advogado Marcel de Oliveira Amorim, José Derli afirmou que a família de seu filho procurou, por meio da defesa, oferecer ajuda à mulher e aos familiares desde os primeiros dias após o acidente.

Segundo a defesa, a intenção era contribuir com despesas decorrentes do atendimento médico e com outras necessidades da família.

Segundo o advogado Marcel de Oliveira Amorim, no dia 31 de agosto houve contato com o representante jurídico da parte envolvida no acidente. Na ocasião, conforme a defesa, foi manifestada a disposição de custear a cirurgia e outras despesas médicas, hospitalares, medicamentos e tratamentos relacionados às lesões sofridas por Valdinéia.

Ainda, de acordo com a defesa, também foi oferecido apoio financeiro emergencial à família, incluindo despesas relacionadas à alimentação e à subsistência dos filhos menores.

No dia 1º de setembro, a intenção teria sido formalizada por meio de documento. A defesa afirma que os valores seriam caracterizados como auxílio emergencial e adiantamento para despesas decorrentes do acidente, incluindo custos médicos, hospitalares, eventual funeral, alimentação, moradia e subsistência.

José Derli e o advogado ressaltaram que a documentação dos pagamentos teria como objetivo identificar a finalidade de cada valor e evitar eventual duplicidade de despesas, e não dificultar o recebimento de ajuda pela família.

A defesa também afirma que a primeira proposta apresentada não teria sido aceita. Por isso, segundo o advogado, o fato de familiares terem iniciado uma campanha para arrecadar recursos não significa que tenha existido recusa da outra parte em prestar auxílio.

Durante a visita ao Extra de Rondônia, José Derli afirmou que não pretende discutir neste momento a responsabilidade pelo acidente. O objetivo, segundo ele e o advogado, é apresentar a versão da família sobre as providências tomadas após a colisão e esclarecer que houve tentativa de oferecer ajuda.

A defesa informou ainda que a disposição de auxiliar permanece e que despesas diretamente relacionadas às consequências do acidente poderão ser apresentadas e devidamente documentadas.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu no início da madrugada de sábado, 29 de agosto, no bairro 5º BEC, em Vilhena. Everton, de 38 anos, estava em uma motocicleta com Valdinéia quando o veículo foi atingido por uma Chevrolet S-10.

O Corpo de Bombeiros encaminhou as vítimas ao Hospital Regional. Everton não resistiu aos ferimentos e morreu. Valdinéia ficou internada em razão da gravidade das lesões e passou por cirurgia após sofrer uma fratura no fêmur (leia mais AQUI e AQUI).

>>>  CONFIRA O ESCLARECIMENTO DA FAMÍLIA:

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