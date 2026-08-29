VÍDEO: câmera flagra momento exato de grave colisão entre S-10 e moto que matou empresário em Vilhena

Câmera de segurança instalada em uma residência registrou o momento do grave acidente que tirou a vida do empresário Everton Chalito, de 38 anos, no bairro 5º BEC, na noite desta sexta-feira, 28, em Vilhena.

Nas imagens, é possível ver o momento em que uma picape Chevrolet S-10 branca atinge a motocicleta onde estavam Everton e sua esposa.

Com a força do impacto, o casal foi lançado após a colisão. Everton sofreu ferimentos graves e não resistiu, vindo a óbito.

A esposa dele também ficou ferida. Ela recebeu atendimento de emergência e foi encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena para avaliação e cuidados médicos.

Segundo as informações apuradas, após a colisão, o motorista da S-10 deixou o local sem prestar socorro às vítimas.

As circunstâncias do acidente, assim como a identificação e localização do condutor da picape, deverão ser apuradas pelas autoridades competentes (leia mais AQUI).

O vídeo que registrou a colisão poderá contribuir para as investigações e para o esclarecimento da dinâmica do acidente. (Assista ao vídeo abaixo)