Acidente mata empresário e deixa esposa ferida em Vilhena; motorista fugiu

O empresário do ramo de alimentos Everton Chalito de Moura, de 38 anos, morreu em um grave acidente de trânsito registrado no início da madrugada deste sábado, 29 de agosto, no bairro 5º BEC, em Vilhena. A esposa da vítima também ficou gravemente ferida na colisão.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o casal trafegava em uma motocicleta pelo bairro quando uma picape Chevrolet S-10, de cor branca, teria avançado a via preferencial e provocado a colisão.

Após o impacto, o condutor da caminhonete não parou para prestar socorro e fugiu do local. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o casal ao Hospital Regional.

No entanto, Everton não resistiu aos ferimentos e faleceu logo após dar entrada na unidade hospitalar. Sua esposa permanece sob cuidados médicos.

Informações obtidas pela reportagem apontam que câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram a dinâmica do acidente e a fuga do veículo.

As imagens serão entregues à Polícia Civil para auxiliar na identificação e localização do motorista envolvido.

De acordo com a Funerária Canaã, responsável pelos trâmites fúnebres, o corpo do empresário será velado a partir das 11h30, na Capela Mortuária de Vilhena. O sepultamento está previsto para as 17h30 deste sábado, 29.