Adolescente é flagrado com bicicleta elétrica roubada comprada em rede social no Centro de Vilhena

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar ao ser flagrado conduzindo uma bicicleta elétrica com restrição de furto e roubo nas imediações da região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial realizava patrulhamento ostensivo de rotina quando abordou o jovem, que transitava em uma bicicleta elétrica de cor preta.

Ao checarem a numeração do veículo junto ao sistema de segurança na Delegacia de Polícia Civil, os policiais confirmaram que a bicicleta possuía registro ativo de furto e roubo.

Questionado sobre a origem do bem, o menor declarou que havia comprado o veículo por R$ 2.500, em dinheiro, após visualizar uma publicação de venda em uma rede social.

Diante do flagrante de ato infracional análogo ao crime de receptação, o adolescente e o veículo recuperado foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a apresentação ao comissário de plantão e a adoção das medidas legais cabíveis.