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quinta-feira, 10 de setembro de 2026.

Adolescente é flagrado com bicicleta elétrica roubada comprada em rede social no Centro de Vilhena

Menor alegou ter pagado R$ 2,5 mil pelo veículo após ver anúncio no Facebook
O adolescente e o veículo recuperado foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP)

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar ao ser flagrado conduzindo uma bicicleta elétrica com restrição de furto e roubo nas imediações da região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a equipe policial realizava patrulhamento ostensivo de rotina quando abordou o jovem, que transitava em uma bicicleta elétrica de cor preta.

Ao checarem a numeração do veículo junto ao sistema de segurança na Delegacia de Polícia Civil, os policiais confirmaram que a bicicleta possuía registro ativo de furto e roubo.

Questionado sobre a origem do bem, o menor declarou que havia comprado o veículo por R$ 2.500, em dinheiro, após visualizar uma publicação de venda em uma rede social.

Diante do flagrante de ato infracional análogo ao crime de receptação, o adolescente e o veículo recuperado foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a apresentação ao comissário de plantão e a adoção das medidas legais cabíveis.

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