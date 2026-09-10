Carro é consumido por incêndio criminoso em Chupinguaia; suspeito usou combustível para espalhar chamas

Um automóvel Honda Civic ficou completamente destruído após ser consumido por um incêndio criminoso na Rua Osvaldo Bertozzi, no município de Chupinguaia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela região quando se deparou com o veículo em chamas no meio da rua.

Como não havia equipamentos disponíveis para combater o fogo, a equipe acompanhou o local até que o incêndio se extinguisse por completo, restando o veículo totalmente destruído.

Em conversa com populares no local, testemunhas relataram que viram um homem atear fogo no carro utilizando líquido inflamável e um saco de pano com papéis para dar início às chamas.

Em seguida, o suspeito espalhou o combustível pela pista e fugiu em uma motocicleta. Devido à rapidez da ação e à escuridão, as testemunhas não conseguiram identificar o homem nem a placa do veículo utilizado na fuga.

Durante a averiguação ao redor do automóvel, os policiais localizaram na via pública um segundo saco de pano idêntico ao usado para dar início ao fogo, além de marcas de combustível espalhadas pelo asfalto.

O proprietário do veículo esteve no local e declarou desconhecer a motivação do crime, afirmando não ter suspeitas de quem possa ter praticado o ataque. Câmeras de segurança de residências vizinhas foram mapeadas e os registros devem auxiliar na identificação do autor.

A Perícia Técnico-Científica foi acionada para realizar os exames periciais no imóvel e recolher os vestígios deixados na pista.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que investigará a autoria e as causas do incêndio, que colocou em risco imóveis e outros veículos da vizinhança.