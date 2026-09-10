Motorista morre após veículo sair da pista e capotar várias vezes no Cone Sul

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motorista na tarde desta quinta-feira, 10, em uma rodovia na região do trevo entre os municípios de Corumbiara e Pimenteiras do Oeste, no Cone Sul de Rondônia.

A vítima foi identificada como Gilberto Freitas. Conforme informações preliminares, ele havia saído do município de Corumbiara e seguia com destino a Cerejeiras quando ocorreu o acidente.

Segundo relatos de testemunhas, por circunstâncias ainda desconhecidas, Gilberto teria perdido o controle da direção. O veículo saiu da pista e capotou várias vezes, parando de cabeça para baixo em meio a uma plantação às margens da rodovia.

Com a violência do acidente, o motorista foi arremessado para fora do veículo e morreu ainda no local.

A Polícia foi acionada e permanece no local realizando os procedimentos necessários. As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Mais informações poderão ser divulgadas após a conclusão dos trabalhos no local do acidente.