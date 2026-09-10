Prefeitura moderniza serviços públicos com implantação do Governo Digital em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena está avançando na digitalização dos serviços públicos municipais com a implantação do Governo Digital Elotech, plataforma que reúne diferentes serviços em um único ambiente e é integrada ao GOV.BR.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços municipais, oferecendo mais praticidade, segurança e agilidade na realização de demandas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração (Semad), a partir do dia 14 de setembro, o Governo Digital entrará em operação oferecendo uma gama de serviços e facilitações. Por meio do sistema, os cidadãos poderão acessar diversos serviços municipais on-line, como Portal do Contribuinte, emissão de certidões, ITBI on-line, alvarás e abertura de processos administrativos, entre outras opções que serão disponibilizadas na plataforma.

Para utilizar os serviços, o cidadão deve acessar o Governo Digital pelo endereço eletrônico que será divulgado e realizar o cadastro. No primeiro acesso, é necessário selecionar a opção “Crie sua conta”, preencher os dados solicitados e concluir o cadastro.

O usuário deve informar um e-mail pessoal válido, que será utilizado para validar a conta e também para procedimentos relacionados ao acesso à plataforma. Após o cadastro, o cidadão poderá localizar os serviços disponíveis por meio da barra “O que você procura?”. A orientação é que o serviço não seja acessado de forma anônima.