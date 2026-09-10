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quinta-feira, 10 de setembro de 2026.

VÍDEO: caminhonete capota após colisão com caminhão na BR-435 em Pimenteiras

Acidente mobilizou atenção na rodovia; estado de saúde dos envolvidos e causas da batida ainda são apurados
As causas e a dinâmica que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas pelas autoridades locais

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira, 10 de setembro, na BR-435, nas proximidades do município de Pimenteiras do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a colisão envolveu uma caminhonete e um caminhão-caçamba utilizado para a coleta e transporte de lixo.

Com a força do impacto, a caminhonete acabou capotando na pista e ficou com a estrutura bastante danificada. As causas e a dinâmica que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas pelas autoridades locais.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde do condutor da caminhonete ou se outros passageiros ficaram feridos no acidente.

A matéria poderá ser atualizada assim que novos detalhes forem confirmados pelos órgãos de resgate e trânsito que atenderam à ocorrência.

>>>Vídeo:

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