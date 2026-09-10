VÍDEO: incêndio de grandes proporções mobiliza Bombeiros e apoio aéreo no Parque Estadual Corumbiara; fotos e vídeo

Um incêndio florestal de grandes proporções está mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar no Parque Estadual Corumbiara, localizado na região do Cone Sul de Rondônia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as chamas tiveram início entre a última terça-feira, 8 de setembro, e a quarta-feira, 9.

A suspeita principal é de que o fogo tenha sido provocado por uma descarga atmosférica (raio) e se alastrado rapidamente devido ao acúmulo de vegetação rasteira e extremamente seca.

Para combater e extinguir os focos, uma força-tarefa composta por 17 militares dos quartéis de Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras foi enviada para o local. A operação está sob a coordenação do Tenente-Coronel Strauss.

A ação conta ainda com o suporte estratégico do Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia.

Um avião está à disposição para o transporte emergencial de reforços, enquanto um helicóptero é utilizado no deslocamento rápido e na retirada das tropas nos pontos de combate de difícil acesso.

As equipes seguem atuando intensamente na área para conter o avanço das chamas e proteger a biodiversidade da unidade de conservação.

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