Facebook Instagram
quinta-feira, 10 de setembro de 2026.

VÍDEO: incêndio de grandes proporções mobiliza Bombeiros e apoio aéreo no Parque Estadual Corumbiara; fotos e vídeo

Fogo começou após provável descarga atmosférica e avança rápido devido à vegetação seca; 17 militares de três cidades do Cone Sul atuam na região
As equipes seguem atuando intensamente na área para conter o avanço das chamas e proteger a biodiversidade da unidade de conservação

Um incêndio florestal de grandes proporções está mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar no Parque Estadual Corumbiara, localizado na região do Cone Sul de Rondônia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as chamas tiveram início entre a última terça-feira, 8 de setembro, e a quarta-feira, 9.

A suspeita principal é de que o fogo tenha sido provocado por uma descarga atmosférica (raio) e se alastrado rapidamente devido ao acúmulo de vegetação rasteira e extremamente seca.

Para combater e extinguir os focos, uma força-tarefa composta por 17 militares dos quartéis de Vilhena, Colorado do Oeste e Cerejeiras foi enviada para o local. A operação está sob a coordenação do Tenente-Coronel Strauss.

A ação conta ainda com o suporte estratégico do Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia.

Um avião está à disposição para o transporte emergencial de reforços, enquanto um helicóptero é utilizado no deslocamento rápido e na retirada das tropas nos pontos de combate de difícil acesso.

As equipes seguem atuando intensamente na área para conter o avanço das chamas e proteger a biodiversidade da unidade de conservação.

>>>Vídeo abaixo:

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!