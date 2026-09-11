Grupo invade residência, realiza festa com bebidas e drogas e polícia é acionada em Vilhena

Um grupo composto por três adultos foi preso pela Polícia Militar após invadir uma residência no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A proprietária do imóvel, que atualmente reside em Portugal, percebeu a movimentação estranha por meio das câmeras de segurança e alertou o vizinho responsável por cuidar do local.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o vizinho acionou a Polícia Militar e foi ao endereço, onde encontrou o portão principal aberto.

Ao chegarem, os policiais foram recebidos por uma mulher que inicialmente alegou ter alugado a casa.

Contudo, em contato com a proprietária no exterior, a versão foi desmentida. A mulher acabou confessando que invadiu o imóvel acompanhada de amigos e de sua filha de apenas 2 anos, após saírem de uma casa noturna da cidade.

Durante a inspeção no imóvel, as equipes policiais constataram que os cadeados dos portões da frente e dos fundos foram destruídos, a porta dos fundos foi arrombada e a entrada da frente apresentava marcas de tentativa de arrombamento.

No local foram apreendidos um martelo e um alicate torquês utilizados para violar as trancas.

No interior da casa, os policiais encontraram latas de cerveja, invólucros usados para embalar drogas e um cigarro eletrônico.

Além disso, foram apreendidos um celular sem comprovação de propriedade e uma bicicleta elétrica com o compartimento de bateria desmontado, cuja procedência os ocupantes não souberam explicar.

Diante do flagrante pelos crimes de violação de domicílio, dano e suspeita de receptação, os adultos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com o material apreendido.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação da criança.