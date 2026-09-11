VÍDEO: condutora sem equipamentos de proteção põe vida em risco ao pilotar bicicleta elétrica na BR-364 em Vilhena

Um morador de Vilhena entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para fazer um alerta sobre o risco do tráfego de bicicletas elétricas em rodovias federais sem as devidas condições de segurança e sinalização.

O leitor registrou em vídeo o momento em que uma mulher, que aparentava ser menor de idade, transitava pelo perímetro urbano da BR-364 conduzindo o veículo elétrico de forma imprudente.

Nas imagens registradas pelo morador, é possível observar que a condutora não utilizava nenhum equipamento de proteção individual, como capacete, e o veículo não possuía espelhos retrovisores nem qualquer iluminação de sinalização.

Ainda segundo o relato, a condutora seguia pela Avenida Paraná e, ao acessar a pista da rodovia federal, entrou na via sem acionar qualquer sinalização indicando para qual direção iria seguir, colocando em risco a própria vida e a de motoristas que trafegavam pelo trecho de tráfego intenso.

Segundo as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o uso de bicicletas elétricas exige atenção rigorosa às regras de circulação e segurança.

Esses veículos devem contar obrigatoriamente com indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira e lateral, além de espelho retrovisor do lado esquerdo e uso de capacete pelo condutor.

Quanto à circulação em rodovias federais, a legislação proíbe o tráfego de bicicletas elétricas e ciclomotores nas pistas de rolamento principal das rodovias, exceto em trechos onde haja acostamento adequado ou ciclovias segregadas, devendo o condutor sempre priorizar as vias urbanas e marginais para evitar acidentes graves.

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