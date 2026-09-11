PRF e Polícia Militar apreendem mais de 360 kg de maconha em Seringueiras

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Rondônia resultou na apreensão de aproximadamente 364 quilos de maconha na manhã de quinta-feira, 10 de setembro, na BR-429, em Seringueiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ação foi fruto do trabalho integrado das forças de segurança.

Por meio de análise de risco e inteligência, as equipes identificaram dois veículos de passeio suspeitos de transportar o carregamento ilícito pela rodovia federal.

Diante das informações, os policiais militares realizaram a abordagem aos automóveis na zona rural do município. Durante a vistoria nos veículos, as equipes encontraram a droga acondicionada em oito sacos e duas caixas.

Diante do flagrante, os veículos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Ji-Paraná para a lavratura da ocorrência e demais procedimentos legais.