Polícia Civil e PM deflagram “Operação Fecha Boca” contra facção criminosa em Vilhena

Uma grande mobilização policial teve início nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 11 de setembro, no município de Vilhena.

A Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram a “Operação Fecha Boca”, uma ação conjunta coordenada pela Força-Tarefa de Combate às Facções Criminosas com o objetivo de desarticular a atuação de uma organização que atua no Cone Sul de Rondônia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as equipes estão em campo cumprindo mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de forma simultânea em diversos endereços do município. As ordens judiciais têm como alvo suspeitos investigados por envolvimento e suporte a atividades ilícitas da facção.

A ofensiva reúne policiais civis, militares e equipes de inteligência e táticas de combate. As diligências contam ainda com o suporte de um cão farejador do Canil para localizar entorpecentes, armas de fogo, munições e outros materiais ocultados.

A operação é fruto de investigações integradas ao longo de meses e integra o plano contínuo de combate ao crime organizado na região. Os resultados das buscas e eventuais prisões efetuadas serão divulgados ao longo do dia pelas autoridades.