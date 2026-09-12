Bruno Scheid será único candidato ao Senado em Rondônia sem usar recursos do Fundo Eleitoral

Com a atualização, nesta sexta-feira, do site do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, fica ainda mais clara uma diferença fundamental nesta eleição para o Senado.

Bruno Scheide será o único candidato ao Senado de Rondônia a não utilizar o Fundo Eleitoral. Isso nunca avia acontecido em Rondônia!!

Bruno sempre foi contra o uso de dinheiro público para financiar campanhas políticas. E está fazendo aquilo que defende: não vai colocar um centavo de dinheiro público na sua campanha.

Enquanto isso, os dados atualizados mostram candidatos recebendo milhões em recursos públicos. A deputada Silvia Cristina já ultrapassa R$ 3 milhões. E hoje o deputado Fernando Máximo, que era o último nome que ainda não havia recebido recursos, recebeu do PL mais de R$ 1,6 milhão.

Todos podem fazer suas escolhas. Bruno fez a dele.