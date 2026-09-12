Hildon dará prioridade à conclusão do Hospital Municipal de Cacoal

O ex-prefeito da capital e candidato ao Governo do Estado (Federação União Progressista), Hildon Chaves, confirmou esta semana, em entrevista para a RedeTV!, que irá priorizar a conclusão do novo Hospital Municipal de Cacoal, no bairro Greenville.

“Essa é uma obra enorme, importantíssima, que teve um grande volume de recursos investidos, e não faz sentido continuar paralisada”, disse o candidato.

“Até os incrédulos sabem que tenho capacidade para fazer, os mesmos que duvidavam que eu conseguiria entregar a rodoviária nova e terminar os viadutos intermináveis de Porto Velho”, alfinetou o ex-prefeito. “Provei que sou capaz”.

As obras do hospital foram iniciadas em 2016, mas acabaram sendo interrompidas em 2020, durante a pandemia de Covid-19, e estão totalmente paradas há seis anos. Estudos preliminares apontam que serão necessários cerca de R$ 46 milhões em recursos federais para a conclusão das obras. O complexo hospitalar foi projetado para ocupar uma área de 40 mil metros quadrados, com capacidade de atendimento de até 100 leitos, nas mais diversas especialidades. Já foram construídos parcialmente nove pavilhões. O hospital está situado no Greenville, ao lado da BR-364, na saída de Cacoal em direção a Porto Velho.

FRENTE NACIONAL

Hildon Chaves lembrou que, durante sua gestão na prefeitura da capital, ocupou o cargo de vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. “Durante nossa gestão, conseguimos mudar os critérios de recebimento de obras na Caixa Econômica Federal, em todo o país, e assim resgatamos milhares de obras paralisadas”, ressaltou Hildon. “O Hospital Municipal de Cacoal é uma obra regional de suma importância e se enquadra no escopo das obras resgatadas”, declarou. “Isso é o que a população espera de quem administra o Estado”.

Hildon confirmou que fará uma parceria do governo com o prefeito Tony Pablo para viabilizar a conclusão do centro de saúde. “Esse hospital será importante para atender não apenas a população de Cacoal, mas de todos os municípios da região do centro-sul do Estado”, declarou. “A bancada federal já assegurou R$ 10,5 milhões para a construção do centro cirúrgico”, disse Hildon. “Como esta obra está parada há muitos anos, em primeiro lugar precisamos ter segurança total do ponto de vista da sua estrutura”, explicou, “mas é certo que a retomada das obras tornará tudo muito mais rápido, econômico e viável”.

De acordo com Hildon Chaves, “Rondônia é um Estado rico e próspero, não podemos admitir que a população seja tratada dessa maneira”, desafiou. “É urgente fazer a regionalização da saúde; as pessoas estão morrendo, não apenas pela demora no atendimento, mas também pelos inúmeros acidentes trágicos que ocorrem praticamente todos os dias em nossas estradas”, provocou Hildon. “Não faz sentido rodar centenas de quilômetros para receber atendimento, nossa população hoje está pagando pedágio para morrer”, sentenciou.