Mais voos e novas rotas integram plano de Marcos Rogério para ligar Rondônia aos grandes centros

Ampliar a oferta de voos e preparar os aeroportos do interior para receber novas rotas integram o Plano de Governo do senador e candidato ao Governo de Rondônia pela coligação Juntos por Rondônia, Marcos Rogério (PL).

A proposta contempla Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Ariquemes, com melhorias em pistas e áreas de segurança para ampliar operações por instrumentos e no período noturno.

O planejamento também busca atrair companhias e conectar o interior a Porto Velho e aos grandes centros do país, atendendo à demanda por viagens de negócios, turismo e outros deslocamentos da população.

Uma das medidas previstas é a redução escalonada do ICMS sobre o querosene de aviação. O incentivo ficará condicionado à abertura de novas rotas pelas companhias aéreas. O Plano também prevê concessões dos aeroportos regionais para modernizar os terminais e melhorar o atendimento aos passageiros.

A combinação entre infraestrutura, custo de operação e maior concorrência busca aumentar a oferta de voos, ligar mais cidades de Rondônia aos grandes centros e ampliar as condições para negócios, turismo e atração de investimentos.

Em Ji-Paraná, a atuação de Marcos Rogério no setor aéreo começou antes da candidatura ao Governo. O mandato do senador participa do financiamento do novo terminal de passageiros com R$ 6,36 milhões destinados à construção da estrutura, mobiliário, equipamentos, adequação do acesso e serviços complementares.

Marcos também relaciona a melhoria da infraestrutura aeroportuária à ampliação da oferta de voos e defende investimentos capazes de preparar os aeroportos do interior para receber novas operações e companhias. “Quando você melhora a infraestrutura dos aeroportos, você também melhora a oferta de voos”, afirmou.

A aviação também aparece no Plano ligada à saúde. O programa Asas da Vida prevê uma base regional de operações aéreas no centro do estado, preferencialmente em Ji-Paraná ou Cacoal, com helicóptero para resgate, transporte aeromédico, atendimento pré-hospitalar e captação de órgãos.

O diagnóstico da saúde também aponta o custo dos longos deslocamentos de pacientes atendidos pelo Tratamento Fora do Domicílio. “Rondônia precisa de mais voos, novas rotas e aeroportos preparados para atender a população e aproximar o estado dos grandes centros. O incentivo público precisa resultar em mais opções para o passageiro, melhores condições para quem trabalha e empreende e mais acesso aos serviços”, concluiu Marcos Rogério.