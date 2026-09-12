Natan Donadon percorre Cabixi e Colorado e reforça compromisso com desenvolvimento do Cone Sul

O candidato a deputado federal Natan Donadon cumpriu, na última quinta-feira (11), uma agenda de visitas pelos municípios de Cabixi e Colorado do Oeste.

Durante o dia, esteve com comerciantes, lideranças, apoiadores e moradores, ouvindo demandas e conversando sobre as principais necessidades da população.

A passagem pelos dois municípios também marcou a retomada de um contato que, segundo Natan, vem de antes do atual período eleitoral. Durante sua atuação como deputado federal, o candidato destinou recursos para obras e investimentos nas duas cidades, contemplando áreas como infraestrutura, saúde, educação, esporte e agricultura.

Em Cabixi, entre os investimentos estão recursos para pavimentação, reforma do Hospital Municipal, aquisição de equipamentos para a saúde, construção e ampliação de unidades escolares, aquisição de maquinário e a nova sede da Prefeitura. Já em Colorado do Oeste, o histórico inclui investimentos em pavimentação e drenagem, a construção da nova rodoviária, a Escola Getúlio Vargas, melhorias no estádio e no ginásio municipal, além de equipamentos para a agricultura e veículos para serviços públicos.

Para Natan, esse histórico reforça a importância de manter uma representação próxima dos municípios. “Minha relação com o Cone Sul não começou agora. Eu conheço essas cidades, conheço suas necessidades e sei o quanto podemos avançar quando existe compromisso e trabalho. Quero continuar tendo um olhar cuidadoso para cada município e cada distrito da nossa região”, afirmou.

A agenda em Cabixi e Colorado do Oeste faz parte do roteiro de visitas de Natan pelo Cone Sul de Rondônia.

O candidato afirma que pretende seguir percorrendo os municípios, mantendo o diálogo direto com a população e construindo uma agenda de trabalho a partir das demandas apresentadas por cada comunidade. “É muito importante estar perto das pessoas, ouvir e entender o que elas esperam. É assim que conseguimos definir prioridades e buscar resultados para a nossa região”, destacou.