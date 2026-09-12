Sílvia Cristina presta solidariedade ao candidato Laércio Torres, vítima de acidente

A candidata ao Senado Sílvia Cristina, manifestou solidariedade ao amigo, parceiro e candidato a deputado estadual Laércio Torres, que sofreu um acidente automobilístico, na manhã deste sábado (12), entre as cidades de Pimenta Bueno e Cacoal.

O veículo em que Laércio e o motorista Everaldo, saiu da pista para evitar uma colisão com uma carreta, que supostamente teria forçado uma ultrapassagem. Everaldo e Laércio foram socorridos e o estado de saúde de ambos é considerado estável.

Em nota publicada em suas redes sociais, Sílvia Cristina desejou pronta recuperação. “Boa recuperação, querido amigo, torço por sua plena restauração, pois a nossa saúde é o mais importante”.

Nota de solidariedade

Nossa solidariedade ao querido amigo e parceiro Laércio Torres, candidato a deputado estadual, que sofreu um acidente de carro neste sábado (12). Além dele, também se feriu o motorista Everaldo.

Deus já os protegeu de uma fatalidade e vai seguir agindo para restabelecer a saúde de ambos. O Laércio faz uma campanha linda, representando Vilhena e todo o Cone Sul e com certeza será um dos mais votados para deputado estadual.

Boa recuperação, querido amigo, torço por sua plena restauração, pois a nossa saúde é o mais importante.