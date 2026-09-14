Acadêmica do 3º ano de Medicina representa a UNNESA no III Congresso Pernambucano de Clínica Médica

A acadêmica Ana Beatriz Maynart Caló da Silva Pereira Souza, estudante do 3º ano do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana de Rondônia – UNNESA e integrante da IFMSA Brazil UNNESA, representa a instituição e seu comitê local no III Congresso Pernambucano de Clínica Médica, levando ao evento dois trabalhos científicos desenvolvidos na área.

A participação ganha destaque por ocorrer ainda nos primeiros anos da graduação médica, período em que os acadêmicos estão consolidando conhecimentos fundamentais para a compreensão do processo saúde-doença e iniciando o contato mais aprofundado com a Semiologia e o raciocínio clínico. A inserção precoce em atividades científicas amplia a formação acadêmica e estimula competências relacionadas à investigação, interpretação de evidências, comunicação científica e discussão de casos clínicos.

Durante o congresso, Ana Beatriz apresenta os trabalhos “Hidrotórax hepático em paciente com doença hepática crônica descompensada na Amazônia Ocidental” e “Síndrome de Hamman em paciente com asma exacerbada na Amazônia Ocidental”.

A experiência também reforçou, para os próprios acadêmicos, a importância de uma formação que ultrapassa os conteúdos da sala de aula e proporciona contato com diferentes perspectivas da prática médica. Para a acadêmica Ana Beatriz Maynart Caló da Silva Pereira Souza, a participação no congresso ampliou sua visão sobre a profissão e trouxe uma reflexão importante sobre o cuidado com o próprio profissional ainda durante a graduação. “Participar do III Congresso Pernambucano de Clínica Médica foi uma experiência verdadeiramente transformadora. Mais do que a alegria de ver dois trabalhos nossos aprovados, o evento me proporcionou palestras que expandiram minha visão sobre a prática médica. Além disso, estar ali me fez enxergar o quanto a nossa formação tem tido uma base sólida e ampla. E, talvez, o aprendizado mais marcante foi que construir uma boa medicina começa pelo cuidado com a nossa própria saúde mental, desde os corredores da graduação”.

O primeiro trabalho é assinado por Ana Beatriz Maynart Caló da Silva Pereira Souza, Irenilde Lima Almeida, Maria Isabel de Souza Oliveira, Piet Gabriel Oliveira Pereira Amaro e Luana Maria de Morais Braga. O segundo reúne Ana Beatriz Maynart Caló da Silva Pereira Souza, Lucas Meira Emerenciano, Victória Miranda Bandeira, Piet Gabriel Oliveira Pereira Amaro e Luana Maria de Morais Braga.

Entre os autores está o professor Piet Gabriel Oliveira Pereira Amaro, docente de Semiologia do curso de Medicina. A participação docente na produção científica contribui para aproximar os conhecimentos trabalhados em sala de aula da investigação e da análise de situações clínicas, fortalecendo a relação entre ensino e pesquisa durante a formação médica.

O docente Piet Gabriel Oliveira Pereira Amaro destaca ainda que essa vivência contribui para consolidar a formação dos estudantes e aproximá-los da produção científica. “Participar de um congresso de Clínica Médica é uma oportunidade de consolidar conhecimentos que os alunos desenvolvem ao longo da disciplina de Semiologia, tanto na parte teórica quanto nas atividades práticas e visitas técnicas. Transformar esse conhecimento construído em sala de aula em um produto científico demonstra a importância desse aprendizado e mostra ao aluno que aquilo que ele desenvolve durante a graduação pode ir além da sala de aula e contribuir para a produção e o compartilhamento de conhecimento na área médica”.

Os dois trabalhos abordam condições clínicas de relevância e apresentam ainda um importante recorte regional ao trazerem experiências relacionadas à Amazônia Ocidental. Esse tipo de produção contribui para ampliar a visibilidade das experiências médicas e científicas desenvolvidas na região Norte em espaços acadêmicos de outras partes do país.

A presença da acadêmica no III Congresso Pernambucano de Clínica Médica também representa uma oportunidade de intercâmbio científico, permitindo o contato com estudantes, pesquisadores e profissionais de diferentes instituições, além do acompanhamento de discussões e atualizações relacionadas à prática clínica.

Para o curso de Medicina da Faculdade Metropolitana de Rondônia – UNNESA, a participação reforça a importância do incentivo à pesquisa desde os primeiros anos da graduação. Mais do que apresentar trabalhos em um congresso, experiências como essa estimulam a formação de acadêmicos capazes de relacionar conhecimento científico, raciocínio clínico e realidade regional.

A atuação de Ana Beatriz também evidencia a contribuição da IFMSA Brazil UNNESA para a formação extracurricular dos estudantes, criando oportunidades de desenvolvimento acadêmico, científico e de representação institucional em eventos nacionais.

Ao levar dois trabalhos ao congresso ainda no 3º ano de Medicina, a acadêmica representa não apenas sua trajetória individual, mas também uma formação que busca aproximar ensino, pesquisa e prática baseada em evidências desde as etapas iniciais do curso.

