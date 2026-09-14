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terça-feira, 15 de setembro de 2026.

Vigilante entra em luta corporal com invasor armado com faca em obra de trevo na BR-364 em Vilhena

Suspeito arrombou escritório temporário e usou vaso sanitário para escalar parede; nenhum objeto foi levado
Foto: Ilustrativa

Um vigilante evitou um furto ao entrar em luta corporal com um invasor no canteiro de obras do novo trevo no entroncamento da BR-364 com a RO-435, na saída para Colorado do Oeste, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o trabalhador chegou ao local por volta das 17h para assumir seu turno de serviço quando flagrou o suspeito já no interior do alojamento e escritório temporário da empresa responsável pelas obras. O invasor havia arrombado a porta do local e manuseava equipamentos eletrônicos.

Ao ter a ação interrompida pelo vigilante, o homem investiu contra o trabalhador, dando início a uma luta corporal. Na sequência, o invasor fugiu a pé empunhando uma faca e tomando rumo ignorado.

Após a fuga, o funcionário realizou uma vistoria por toda a estrutura e confirmou que nenhum objeto foi levado. Contudo, foram constatados estragos no patrimônio: além do arrombamento da porta, o invasor quebrou um vaso sanitário que estava fora de uso, o qual utilizou como apoio para escalar uma parede e acessar o imóvel.

A Polícia Militar realizou patrulhamento pelas imediações, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado para investigação das autoridades competentes.

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