Motociclista sofre escoriações após colisão frontal com carro em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel Fiat Uno e uma motocicleta Honda CG Titan foi registrado no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua Josias Antônio da Silva, no município de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o condutor do carro trafegava pela Avenida Curitiba no sentido Cuiabá/Porto Velho quando, ao realizar uma conversão à esquerda para acessar a Rua Josias Antônio da Silva, não percebeu a aproximação da motocicleta que vinha no sentido oposto, resultando na colisão frontal entre os veículos.

O motorista do automóvel não sofreu ferimentos. Já o motociclista, que transitava no sentido Porto Velho/Cuiabá e foi surpreendido pela manobra do carro, sofreu pequenas escoriações nas pernas.

Quando questionado pela equipe policial sobre a necessidade de encaminhamento ao pronto-socorro, o condutor da moto dispensou o atendimento médico.

A Perícia Criminal foi acionada para realizar os exames no local, mas a equipe técnica informou que não compareceria devido à remoção prévia de um dos veículos, o que alterou a cena original do acidente.

A ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.