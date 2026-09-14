Homem invade casa de idoso para “acertar contas”, atira tijolos e fere vítima na cabeça em Colorado

Um homem foi preso pela Polícia Militar após invadir a residência de um morador, danificar o imóvel e agredi-lo na cabeça com tijoladas, no município de Colorado do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais foram acionados por populares que presenciaram a confusão e relataram que o agressor estava espancando a vítima no local.

Ao chegar ao endereço, a equipe encontrou o morador ferido. Ele relatou que estava em casa quando o suspeito chegou ao imóvel portando duas latas de cerveja e afirmando que havia ido ao local para “acertar contas”.

Em seguida, o homem passou a atacar a vítima e a arremessar tijolos contra a estrutura da casa, quebrando a porta de entrada e atingindo o morador na região da cabeça.

Após colher as características do suspeito, os policiais iniciaram patrulhamento e conseguiram localizá-lo no momento em que ele tentava entrar em sua própria residência.

Testemunhas relataram que esta não é a primeira vez que o agressor, sob efeito de bebidas alcoólicas, vai até o local para ameaçar e agredir o morador.

Diante dos fatos, o agressor e a vítima foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência de lesão corporal e dano, além da adoção das medidas legais cabíveis.