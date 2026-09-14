Condenada por tráfico de drogas em MT é presa em hospital de Vilhena durante operação da Polícia Civil

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), deu continuidade, nesta segunda-feira (14), à Operação “Venator”, que tem como objetivo localizar e capturar pessoas com mandados de prisão em aberto, especialmente foragidos da Justiça.

Durante as diligências realizadas no município de Vilhena (RO), a equipe da DERCCV localizou e prendeu P.M.O.C., condenada pela prática do crime de tráfico de drogas no município de Comodoro, no Estado de Mato Grosso.

A prisão ocorreu no Hospital Regional de Vilhena, onde a foragida se encontrava acompanhando uma pessoa internada. Após a confirmação de sua identidade e da existência do mandado judicial, foi dado fiel cumprimento à ordem de prisão.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos do processo nº 2000011-34.2024.8.11.0046.

ENTENDA O CASO

Conforme decisão judicial, diante do descumprimento injustificado das condições anteriormente impostas à reeducanda durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, foi determinada a regressão cautelar e liminar para o regime fechado, com a consequente expedição do mandado de prisão.

A partir das informações relacionadas à ordem judicial, os policiais civis da DERCCV passaram a realizar diligências destinadas à localização da procurada, reunindo informações de campo e dados de inteligência policial.

O trabalho investigativo permitiu identificar que a foragida se encontrava em Vilhena, possibilitando a atuação da equipe policial e o cumprimento do mandado de prisão de forma segura e sem resistência.

Após a captura, P.M.O.C. foi encaminhada para os procedimentos policiais de praxe e, posteriormente, conduzida ao Presídio Feminino de Vilhena, onde permanecerá custodiada e à disposição da Justiça.

OPERAÇÃO “VENATOR”

O nome Venator tem origem no latim e significa “caçador” ou “aquele que persegue a presa”. No contexto da operação policial, a denominação simboliza o trabalho contínuo e estratégico desenvolvido pelas equipes de investigação para localizar pessoas procuradas pela Justiça.

A atuação demonstra que a Polícia Civil mantém o acompanhamento de informações e a realização de diligências mesmo quando os procurados se deslocam para outros municípios ou estados da Federação.

Com mais uma prisão realizada, a Polícia Civil de Rondônia reforça seu compromisso com o cumprimento das decisões judiciais, a localização de foragidos e o fortalecimento da segurança pública, atuando de forma integrada e permanente para garantir que pessoas condenadas ou procuradas pela Justiça sejam responsabilizadas nos termos da lei.

A instituição também destaca a importância da colaboração da população, por meio do fornecimento de informações que possam auxiliar na localização de pessoas procuradas pela Justiça, contribuindo para o trabalho das forças de segurança e para a efetividade da Justiça.