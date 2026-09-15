Natan Donadon lamenta falecimento e homenageia coloradense que marcou sua trajetória escolar: “exímio professor”

O candidato a deputado federal Natan Donadon lamentou o falecimento do professor Walfrido Leite de Souza, aos 84 anos, ocorrido nesta segunda-feira, 14 de setembro, em Colorado do Oeste.

Walfrido foi professor nesse município do Cone Sul, onde marcou a trajetória de diversas gerações de estudantes.

Natan Donadon foi aluno do professor na década de 1980, na Escola Paula de Assis Ribeiro, em Colorado do Oeste.

Em sua manifestação, Natan relembrou o período em que foi aluno e destacou a dedicação de Walfrido ao ensino, ressaltando sua atuação e a qualidade de suas aulas. “Tive a oportunidade de ser aluno do Professor Walfrido na década de 1980, na Escola Paula de Assis Ribeiro. Ele sempre foi um exímio professor, dedicado e comprometido com a sala de aula. Neste momento de dor e tristeza, presto minha solidariedade à esposa, aos filhos, familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.”

Natan Donadon se solidariza com toda a família e amigos do Professor Walfrido, desejando força e conforto neste momento de luto.