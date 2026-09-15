VÍDEO: micro-ônibus da Saúde de Vilhena tem princípio de incêndio e paciente relata susto: “Livramento de Deus”

Um micro-ônibus pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena sofreu um incidente na manhã desta terça-feira (15), enquanto transportava pacientes para Cacoal, onde realizariam exames e procedimentos cirúrgicos.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o veículo havia saído de Vilhena e já estava próximo da cidade de Cacoal quando um dos pneus traseiros estourou.

Após o estouro, o micro-ônibus ainda teria percorrido uma distância sobre a roda, até que ela se desprendeu do veículo e foi parar às margens da rodovia, em uma área de vegetação.

Durante o incidente, houve um princípio de incêndio na região onde ocorreu o problema com o pneu, aumentando a preocupação entre os ocupantes. O motorista conseguiu parar o micro-ônibus e retirar todos os pacientes em segurança.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um dos pacientes que estava no veículo classificou o ocorrido como um “livramento de Deus” e demonstrou alívio pelo fato de todos terem conseguido sair em segurança. “Foi um livramento de Deus. Estamos todos vivos”, relatou a paciente Thalia Estefani Mafra de Almeida, que estava acompanhando seu filho para fazer cirurgia em Cacoal e gravou o momento após o incidente.

O episódio provocou momentos de tensão entre os ocupantes, mas terminou sem registro de feridos.

Até o momento, não há informações sobre as causas exatas do problema mecânico nem sobre como foi realizado o restante do transporte dos pacientes até Cacoal. O Extra de Rondônia tentou contato com a equipe de Saúde de Vilhena para obter mais informações, mas sem sucesso. (Assista ao vídeo abaixo).