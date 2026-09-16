Adolescente é apreendido em ponto de venda de drogas com moto roubada, crack e maconha enterrados no quintal em Colorado

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar durante uma ação contra o tráfico de drogas na Avenida Xingu, em um endereço já conhecido por denúncias de comércio ilícito, em Colorado do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe Força Tática realizava patrulhamento pela região quando avistou uma motocicleta Honda CB 300R estacionada na varanda do imóvel.

Ao consultar os dados do veículo nos sistemas de trânsito, os policiais constataram que a moto possuía restrição de roubo/furto.

Em contato com o morador, um menor de idade, ele afirmou ser o proprietário do veículo e alegou desconhecer a procedência ilícita, embora não tenha fornecido detalhes sobre como o adquiriu.

Durante a conversa, os policiais visualizaram sobre a mesa da sala uma faca com resíduos de substância entorpecente, além de embalagens plásticas com droga fracionada e pronta para venda.

Aprofundando a vistoria no imóvel, os policiais encontraram no guarda-roupa do jovem uma bolsa contendo mais de R$ 800,00 em espécie e diversos sacos plásticos idênticos aos usados no embalo das drogas.

No quintal da casa, em duas covas rasas, foram localizados cerca de 120 gramas de crack em uma das escavações e aproximadamente 200 gramas de maconha na outra.

O jovem, que relatou já responder a processo anterior por tráfico de drogas no município de Vilhena, recebeu voz de apreensão.

Acompanhado por sua mãe, ele foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), junto com os entorpecentes e a motocicleta recolhida, para a tomada das providências legais.