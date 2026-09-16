“Vinha passando regularmente por manutenções”, diz empresa sobre micro-ônibus que transportava pacientes até Cacoal

A Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena cobrou e a empresa responsável apresentou esclarecimentos sobre incidente envolvendo um micro-ônibus da Saúde que transportava paciente até Cacoal.
Durante o trajeto, uma das rodas se desprendeu do veículo e foi parar às margens da rodovia. Segundo os pacientes, houve um princípio de incêndio na região onde ocorreu o problema com o pneu (leia mais AQUI).
Em nota encaminhada à redação do Extra de Rondônia, o Posto de Molas Maringá, empresa responsável pelo serviço, informou que o veículo passava regularmente por manutenções preventivas e corretivas, e apresentou notas de serviço (veja abaixo).
Segundo a empresa, a revisão dos cubos foi realizada em 20 de agosto, com a substituição de componentes e rolamentos que apresentavam necessidade de troca.
A roda traseira direita, que posteriormente apresentou o problema, havia sido avaliada e, na ocasião, não apresentava sinais que justificassem a substituição.
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