Casal é preso em flagrante por furtar bebidas, doces e cosméticos em supermercado de Vilhena

Um casal foi preso após tentar deixar um supermercado atacadista sem pagar por diversos produtos escondidos dentro de uma mochila, na Avenida Celso Mazutti, no bairro Parque Industrial São Paulo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe de prevenção de perdas do estabelecimento vinha acompanhando os suspeitos há alguns dias, após notar uma dinâmica recorrente: o casal entrava no local, colocava mercadorias no carrinho, mas escondia parte dos itens no interior de uma mochila.

Ao passar pelos caixas, eles pagavam apenas pelas mercadorias visíveis e mantiam o zíper da bolsa fechado para ocultar os demais produtos.

Nesta oportunidade, os funcionários observaram a movimentação da dupla desde o momento em que entraram no comércio. Após passarem pelo caixa e quitarem apenas uma parte dos itens, o homem e a mulher saíram da loja e foram em direção a uma bicicleta no estacionamento.

Eles foram abordados na área externa pelos fiscais e admitiram que estavam deixando o local sem pagar pelos pertences mantidos na mochila.

Entre os materiais recuperados estavam uma garrafa de tequila, caixas de bombons, barras de chocolate, chinelo, produtos de higiene, cosméticos capilares e um kit de manicure.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o casal à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a lavratura do flagrante e a adoção das medidas cabíveis.