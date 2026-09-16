Ciclista é surpreendida ao chegar em casa e tem sacola com celular e dinheiro roubada em Vilhena

Uma mulher teve seus pertences levados por um assaltante na Rua 101-11, localizada no bairro Maria Moura, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima chegava em sua residência de bicicleta e parou no meio-fio quando foi abordada por um homem que também transitava em uma bicicleta. De forma rápida, o suspeito tomou a sacola que a mulher segurava e fugiu do local.

Segundo o relato da vítima, dentro da sacola continha um aparelho celular, R$ 104,00 em espécie e pacotes de suco. Ela informou que não conseguiu observar as características físicas do assaltante e nem os detalhes da bicicleta utilizada no crime devido à rapidez da ação.

Após o roubo, o homem fugiu em direção a uma área de mata e seguiu rumo ao interior do bairro. A Polícia Militar realizou buscas pela região e bairros vizinhos, porém, até o momento, o suspeito não foi localizado.

O caso foi registrado e segue para apuração das autoridades competentes.