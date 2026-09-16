Braguin reforça parceria com Aparecido Donadoni durante agenda em Vilhena

O candidato a deputado federal Coronel PM Regis Braguin, número 1000, cumpriu agenda em Vilhena, no Cone Sul de Rondônia, onde se reuniu com o vice-prefeito do município e candidato a deputado estadual, Aparecido Donadoni. O encontro marcou a reafirmação de uma parceria política construída a partir da convergência de propósitos e do compromisso com o desenvolvimento de Rondônia e com as demandas da população. Donadoni é candidato pelo Republicanos e possui uma trajetória de mais de quatro décadas ligada a Vilhena e à região.

Durante a agenda, Braguin destacou a importância de fortalecer alianças com lideranças que conhecem de perto a realidade dos municípios e os desafios enfrentados pela população. Para o candidato a deputado federal, a construção de uma representação política comprometida com o estado passa pelo diálogo e pela união de pessoas dispostas a trabalhar por resultados concretos.

Braguin ressaltou a confiança na experiência e na disposição do vice-prefeito de Vilhena em contribuir com o desenvolvimento do estado. “Este é um momento de reafirmar compromissos e reconhecer pessoas que compartilham do propósito de trabalhar pelo desenvolvimento de Rondônia e pelo bem-estar da nossa população. É com essa convicção que declaro meu apoio a Aparecido Donadoni para deputado estadual”, afirmou Braguin.

O encontro em Vilhena reforça a articulação de Braguin em diferentes regiões de Rondônia e a aproximação com lideranças que participam da disputa eleitoral de 2026. Ao lado de Donadoni, o candidato a deputado federal defendeu a importância de uma atuação política baseada na confiança, na parceria e na responsabilidade com os interesses dos municípios e da população rondoniense.