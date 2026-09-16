Com saída de Ezequiel, Ederson Deiró cresce nas pesquisas e se consolida como nome forte do Cone Sul para Brasília

Mudança no cenário eleitoral fortalece a candidatura de Deiró, que defende maior representatividade da região e tem como principais bandeiras a saúde regionalizada, os pedágios e o desenvolvimento do Cone Sul.

A disputa por uma vaga de deputado federal em Rondônia ganhou novos contornos nos últimos dias, especialmente no Cone Sul.

Com a saída de Ezequiel Neiva da corrida eleitoral, após o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) manter o indeferimento de seu registro, o cenário regional passa por uma nova reorganização.

Nesse novo cenário, Ederson Deiró vem ampliando sua presença na disputa e, segundo dados acompanhados pela campanha, aparece em crescimento nas pesquisas eleitorais. O candidato tem concentrado sua campanha no Cone Sul e apresentado a defesa da região como uma das principais razões para buscar uma cadeira em Brasília.

A mudança também recoloca em evidência uma discussão antiga entre os municípios do Sul de Rondônia: a necessidade de ampliar a representação política da região no Congresso Nacional. Para Deiró, a presença de um deputado federal com atuação próxima dos municípios é fundamental para transformar as demandas locais em pautas de alcance federal.

Entre os principais temas apresentados pelo candidato está a regionalização da saúde. A proposta busca fortalecer a estrutura hospitalar e especializada do Cone Sul, diminuindo a necessidade de pacientes percorrerem longas distâncias em busca de atendimento.

Outra bandeira destacada por Deiró é a discussão sobre os pedágios e seus impactos para moradores, trabalhadores, produtores e empresas que utilizam as rodovias da região. O candidato defende que a representação federal acompanhe de perto os efeitos das concessões e cobre soluções que considerem a realidade de quem vive no interior de Rondônia.

Com a alteração provocada pela saída de Ezequiel Neiva, a disputa no Cone Sul entra em uma nova etapa. Ederson Deiró busca ampliar o diálogo com os eleitores e consolidar uma candidatura baseada na defesa dos interesses da região, levando para o debate nacional pautas como saúde, infraestrutura, rodovias e desenvolvimento dos municípios.