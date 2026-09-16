MADEIRA: operação da PF mobiliza 76 agentes e mira casas e empresas em Vilhena e Espigão do Oeste

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (16/9), uma operação para combater a extração, o transporte e a comercialização ilegal de madeira proveniente de terras indígenas, especialmente das Terras Indígenas Roosevelt e Parque do Aripuanã.

A ação mobiliza 76 policiais federais para o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos empresariais nos municípios de Espigão D’Oeste/RO e Vilhena/RO.

As medidas foram expedidas pela Justiça Federal, no âmbito de investigação conduzida pela Polícia Federal em Vilhena.

As investigações tiveram início em novembro de 2023, após a prisão em flagrante de dois homens que transportavam toras de madeira sem documentação nas proximidades de terras indígenas. A análise de dispositivos eletrônicos apreendidos indicou a possível participação de outros envolvidos nas etapas de extração, transporte, armazenamento, beneficiamento e comercialização da madeira.

Os elementos reunidos também apontam para a possível utilização de empresas, documentos e créditos florestais irregulares para conferir aparência de legalidade à madeira extraída ilegalmente. A investigação busca esclarecer a atuação dos envolvidos, identificar os destinatários das cargas e apurar os possíveis beneficiários financeiros.

As buscas têm como objetivo apreender dispositivos eletrônicos, documentos e registros financeiros que possam contribuir para o avanço das investigações. O material apreendido será analisado pelas equipes da Polícia Federal.

As investigações prosseguem para o esclarecimento dos fatos e a identificação de outros possíveis envolvidos. Os investigados poderão responder, conforme a participação individual apurada, por crimes relacionados à exploração e comercialização ilegal de produtos florestais e por outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.