Sofia Andrade e Bruno Bolsonaro, a dupla da direita, se consolida no Cone Sul do estado de Rondônia

Com a saída definitiva de Ezequiel Neiva da disputa pela Câmara Federal — que não integra mais a corrida eleitoral —, o cenário no Cone Sul de Rondônia ganha novos contornos.

O movimento abre espaço para o fortalecimento da candidatura de Sofia Andrade, que desponta como um dos nomes mais competitivos do estado na disputa por uma vaga na Câmara Federal pelo PL.

O Cone Sul do estado é historicamente uma região de perfil conservador, com bandeiras claras e consolidadas: defesa da família, da propriedade, do agronegócio e dos valores da direita rondoniense. É justamente nesse território que Sofia Andrade tem construído sua trajetória política, sendo hoje a candidata que mais efetivamente levanta e representa essas bandeiras junto ao eleitorado local.

Sofia tem construído, ao longo dos últimos anos, uma base sólida junto ao eleitorado de direita em Rondônia, somando a isso uma visibilidade nacional crescente e forte presença nas redes sociais — fatores que a colocam entre as pré-candidaturas mais fortes do estado dentro do partido.

A candidatura de Sofia caminha ao lado do nome do senador Bruno Bolsonaro e do suplente Guilherme Teodoro, formando uma chapa que busca consolidar a representação da direita rondoniense na Câmara Federal, com Sofia surgindo como o nome de maior projeção regional no Cone Sul do estado.