A 17 dias do 1º turno das eleições, Lula anuncia reajuste no “Bolsa Família”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (17/9), reajuste de 15% em benefícios do programa “Bolsa Família”, a pouco mais de duas semanas para o primeiro turno das eleições.

Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o piso do programa passará de R$ 600 para R$ 691, e o benefício médio sai de R$ 675 para R$ 777. O aumento, portanto, fica em torno de R$ 100. O reajuste já vale a partir de outubro.

Moretti destacou que o reajuste corrige o valor dos benefícios de acordo com a inflação, que foi de 15,04% entre o início do programa até agosto de 2026.

Ainda segundo Moretti, o impacto orçamentário da medida é de R$ 5,8 bilhões em 2026 e R$ 22 bilhões no próximo ano.

“A lei do Bolsa Família nos concede uma autorização para fazer a reposição inflacionária para garantir o poder de compra dos beneficiários do Bolsa Família”, ressaltou Moretti.