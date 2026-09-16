Wiveslando Neiva destaca educação como caminho para ampliar oportunidades em Rondônia

O candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) tem aproveitado os encontros com moradores e apoiadores em diferentes regiões de Rondônia para dialogar sobre temas considerados prioritários para o desenvolvimento do estado. Entre eles, a educação tem ocupado espaço nas conversas, especialmente pela relação direta com a formação da juventude, a geração de oportunidades e o futuro das famílias rondonienses.

Wiveslando Neiva tem destacado a importância de continuar fortalecendo as escolas, valorizar os profissionais da educação e ampliar as oportunidades para uma juventude que, segundo ele, tem grande potencial para contribuir com o crescimento de Rondônia.

“Estive ao longo do mandato do deputado Ezequiel Neiva acompanhando de perto o trabalho desenvolvido na área da educação, com reformas de escolas, aquisição de materiais para professores e ações para garantir melhores condições aos alunos em diversos municípios no estado”, destacou.

Para Wiveslando Neiva, os investimentos na educação também estão diretamente relacionados ao desenvolvimento econômico e social do estado. “Investir em educação é investir no desenvolvimento, na geração de emprego e em uma Rondônia mais forte para todos”, frisou.

O candidato também ressaltou a necessidade de garantir que crianças e jovens tenham acesso a uma educação de qualidade, com estrutura adequada e profissionais valorizados. “Precisamos trabalhar para que cada criança e cada jovem possam ter acesso a uma educação de qualidade. Quando a educação avança, Rondônia cresce junto”, afirmou.