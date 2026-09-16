Marcos Rogério vai diagnosticar escolas e iniciar ações emergenciais nos primeiros 100 dias

Cuidar de quem faz a Educação funcionar e melhorar as condições de trabalho dentro das escolas estão entre os compromissos assumidos pelo senador e candidato ao Governo de Rondônia Marcos Rogério (PL).

Entre as primeiras ações previstas está um diagnóstico da rede estadual nos primeiros 100 dias, com prioridade para as unidades em situação mais crítica.

Ao falar sobre o tema, Marcos Rogério destacou que a valorização precisa alcançar todos os profissionais que fazem parte da rotina escolar. Ele relacionou esse compromisso à própria história familiar.

“Minha mãe começou como zeladora e se aposentou como merendeira na escola rural, no município de Campo Novo. Por isso, quando nós falamos de educação, não estamos falando só do professor. Estamos falando dos técnicos, das merendeiras, do pessoal de apoio, de todo mundo que faz a escola funcionar”, afirmou.

O diagnóstico dos primeiros 100 dias integra o Escola Renovada, ação prevista no Plano de Governo para identificar as principais necessidades de infraestrutura, acessibilidade, climatização, conectividade, segurança e saneamento. A partir desse levantamento, a proposta é priorizar intervenções emergenciais nas unidades mais críticas e organizar ações de manutenção e recuperação da estrutura escolar.

“Precisamos cuidar do lugar onde eles trabalham. Vamos fazer um diagnóstico das escolas e começar pelas intervenções de emergência onde a situação for mais crítica. Isso é necessário”, disse Marcos Rogério.

O cuidado com os profissionais também passa pela saúde mental. O plano prevê, por meio do Programa SER – Socioemocional, Empatia e Respeito, ações de prevenção e atenção à saúde socioemocional de estudantes e trabalhadores da Educação, incluindo identificação precoce de sofrimento psíquico e encaminhamento para atendimento nas redes de saúde e assistência social.

“Hoje tem professor adoecendo, enfrentando problemas psicológicos e precisando se afastar, muitos estão afastados. E o Estado precisa cuidar de quem dedica a vida à educação. Nós vamos ter essa atenção permanente à saúde dos nossos profissionais, dando atenção especial também à saúde mental”, afirmou.

Valorização e formação

Outra frente é a valorização profissional. O Programa Mestre de Excelência prevê formação continuada, titulação, certificação por competência e mentoria, além de estudo de viabilidade para ampliar os adicionais de titulação.

O planejamento inclui ainda a Escola de Formação de Professores e Gestores Educacionais (EFORGE), destinada a professores, gestores, coordenadores pedagógicos, profissionais de apoio, técnicos educacionais e equipes administrativas. A proposta é oferecer formação continuada com alcance estadual, por meio de polos regionais e atividades presenciais e híbridas.

Em relação ao quadro de servidores, Marcos Rogério defende que os profissionais estejam onde a demanda é maior. O plano prevê a nomeação de aprovados em concursos vigentes e a realização de novos concursos regionalizados, conforme a capacidade fiscal do Estado, com substituição gradual dos contratos emergenciais por servidores efetivos.

“Outro ponto é colocar profissionais onde eles realmente fazem falta. E nós vamos fazer concursos regionalizados, com as vagas definidas desde o edital para cada região”, afirmou.

Para Marcos Rogério, as mudanças na Educação precisam considerar a experiência de quem vive diariamente a realidade das escolas. “Quem está dentro da escola conhece essa realidade melhor do que ninguém. É ouvindo, valorizando cada profissional que nós vamos fazer a educação de Rondônia avançar”, concluiu.