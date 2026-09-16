Senador Bagattoli cobra posição de Alcolumbre, após assinar CPMI do Banco Master

O senador Jaime Bagattoli (PL) voltou a cobrar do presidente do Senado Federal, David Alcolumbre, a instalação da CPMI que pretende investigar o caso do Banco Master.

Bagattoli, que foi um dos primeiros a assinar o requerimento na primeira metade deste ano, cobra a leitura do texto e a consequente instalação da comissão.

A pressão pela CPMI aumentou, após novas revelações envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

“O Caso Master é um escândalo de corrupção que envolveu todos os poderes, mas também um caso que mostra como o sistema financeiro fechou os olhos para anos de fraudes. É algo muito complexo e de impactos que ainda não estão muito claros. Já está na hora do Congresso Nacional investigar e esclarecer todos os lados desse escândalo, chegar aos envolvidos, valores desviados e construir uma punição exemplar”, concluiu Bagattoli.

Além desta CPMI, há diversas iniciativas do tipo no Congresso Nacional, a exemplo de uma CPI que investiga, exclusivamente, o envolvimento de Alexandre de Moraes e de outro ministro do STF, Dias Toffoli.

Jaime Bagattoli também foi um dos primeiros a assinar este requerimento de instalação, mas ambas comissões seguem emperradas.