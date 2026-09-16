VÍDEO: em operação, Polícia Civil prende investigados por assassinato em balneário de Chupinguaia

A Polícia Civil (PC) de Rondônia deflagrou, nesta quarta-feira, 16, a operação “Tétrade”, que resultou em duas novas prisões relacionadas à investigação do homicídio de Jardeson de Souza Alves, ocorrido em maio deste ano no Balneário Cabeça de Porco, na zona rural de Chupinguaia.

A operação foi realizada pela Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) de Vilhena, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia.

Além das duas prisões realizadas nesta quarta-feira em Chupinguaia, os policiais cumpriram um mandado de prisão contra outro investigado que já estava recolhido ao sistema prisional pela prática de outro crime. Um quarto suspeito havia sido preso ainda no dia do homicídio.

Com isso, os quatro homens identificados no decorrer da investigação foram alcançados pelas medidas judiciais.

HOMICÍDIO ACONTECEU EM BALNEÁRIO

O crime ocorreu na tarde de 31 de maio de 2026, na área externa do Balneário “Cabeça de Porco”, localizado na Linha 116, área rural de Chupinguaia.

Jardeson de Souza Alves foi violentamente atacado e morreu após sofrer diversos golpes provocados por instrumento perfurocortante.

Segundo as investigações, um grupo de homens teria seguido até o balneário em um Fiat Uno de cor escura com o propósito de atacar a vítima.

A Polícia Civil também apurou que, no dia anterior ao homicídio, Jardeson teria agredido um colega de trabalho e de alojamento. Ambos residiam em dependências destinadas aos trabalhadores do Frigorífico Minerva.

O episódio teria causado indignação entre outros trabalhadores e passou a fazer parte da linha de investigação relacionada à possível motivação do homicídio.

QUATRO ENVOLVIDOS IDENTIFICADOS

Durante as diligências, os investigadores reuniram elementos que permitiram identificar quatro pessoas supostamente relacionadas à execução do crime.

Com o avanço da investigação, foram solicitadas medidas ao Poder Judiciário, que resultaram na expedição dos mandados cumpridos durante a Operação Tétrade.

O nome da operação tem origem na palavra grega “Tétrade”, utilizada para designar um conjunto de quatro elementos, em referência aos quatro investigados identificados no caso.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para esclarecer integralmente as circunstâncias do homicídio e individualizar a participação de cada envolvido.

A instituição ressaltou ainda que os envolvidos são tratados como investigados e que devem ser observados o devido processo legal e as demais garantias previstas na legislação.

A Polícia Civil também reforçou a importância da colaboração da população. Informações que possam auxiliar na investigação de crimes podem ser encaminhadas pelos canais oficiais de denúncia, com preservação da identidade do informante. (Assista ao vídeo abaixo).