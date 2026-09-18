Comerciante fornece dados após anúncio em rede social e perde R$ 2,8 mil em golpe do Pix em Chupinguaia

Uma comerciante procurou a Polícia Militar em Chupinguaia para denunciar um golpe financeiro sofrido após tentar adquirir uma máquina de cartão através de um anúncio em uma rede social.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima interessou-se pela oferta divulgada no Facebook e iniciou contato com o suposto vendedor.

Durante a conversa, o golpista alegou que, para formalizar a compra do equipamento, era necessário o fornecimento de dados bancários, incluindo números de conta e senhas de acesso.

Após repassar as informações, a moradora percebeu que havia sido vítima de uma fraude ao notar a retirada não autorizada de aproximadamente R$ 900,00 de sua conta bancária via Pix.

No dia seguinte, ela recebeu diversas notificações por SMS informando novas movimentações financeiras.

Ao comparecer à sua agência bancária para verificar a situação, os atendentes constataram mais três transferências via Pix realizadas pelos criminosos, somando um prejuízo adicional de cerca de R$ 1.900,00.

Diante do ocorrido, o banco realizou a contestação imediata das operações e efetuou o bloqueio preventivo da conta e dos limites para evitar novos saques.

O caso foi registrado e encaminhado às autoridades competentes para investigação.